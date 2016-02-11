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محافظ الوادى الجديد: المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى مارس المقبل

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محافظ الوادى الجديد: المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى مارس المقبل محافظ الوادى الجديد: المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى مارس المقبل
صرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بأن وزارة الإسكان وافقت على بدء المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تتم إجراءات الطرح خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2016.

وأضاف عشماوى أن وزارة الإسكان وافقت على المشروع بإجمالى 2904 وحدات سكنية مناصفة بين مركزى الخارجة والداخلة وبعد التنسيق بين المحافظة والوزارة، وطلب المحافظة زيادة عدد الوحدات، ووافقت الوزارة على زيادة قدرها 492 وحدة، ليصبح الإجمالى الكلى 3888 وحدة سكنية بواقع 1944 بكل مركز.
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