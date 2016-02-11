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قائمة مشروعات الأقصر المعروضة على التعاون الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعمها

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قائمة مشروعات الأقصر المعروضة على التعاون الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعمها قائمة مشروعات الأقصر المعروضة على التعاون الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعمها
ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة للمشروعات المتوقفة بمحافظة الأقصر، التى استعرضها محمد سيد بدر محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، فى مؤتمر صحفى بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ووفد من بنك التنمية الإفريقى.

وأكد محمد بدر، أن الأقصر بها أكثر من 100 قرية معدومة وتحتاج للدعم الكامل لتطويرها والوصول بها إلى الدفعة للأمام، حيث توجد مشروعات متوقفة لعدم وجود دعم مالى فى مدن أرمنت وإسنا وبندر الأقصر، والتى لو استكملت ستساعد المئات من المواطنين فى العيش بصورة تليق بالمواطن المصرى.

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