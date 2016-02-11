أردوغان: القوات المدعومة من إيران فى سوريا تنفذ مذابح شرسة

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن تركيا صرفت أكثر من 10 مليارات دولار على اللاجئين السوريين فى البلاد، ولا زلنا نقوم بواجبنا، ولن نطلب من أحد أن يدعمنا من أجل اللاجئين، نحن نصرف من ميزانيتنا ونفتخر بدعمنا واحتضاننا لهم.

وأضاف أردوغان فى كلمة له فى ملتقى "اتحاد رجال الأعمال الشباب"، أن القوات المدعومة من إيران فى سوريا تنفذ مذابح شرسة هناك.

وتابع "سنخطو خطواتنا اللاحقة فى الشأن السورى بما يضمن مصالح تركيا وأمنها فى وجه المخاطر التى تتعرض لها".

>