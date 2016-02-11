وزير الداخلية يطلق خدمة توصيل وثائق الأحوال المدنية للمواطنين بالمنازل

وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على تنفيذ خدمتين مستحدثتين لتقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، وهما خدمة استخراج المصدرات باللغة الأجنبية، وخدمة استخراج المصدرات من خلال مركز الخدمة الصوتية.

وتأتى خدمة استخراج المصدرات باللغة الأجنبية لمن يرغب من ذوى الشأن، تيسيراً على المواطنين المقيمين خارج البلاد لرفع المعاناة التى يتكبدونها لترجمة وإعتماد مصدرات القطاع من الجهات المعنية التى تستغرق الكثير من الوقت والجهد والمال، حيث تم استحداث تلك الخدمة لإصدار وثائق شهادات (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد فردى) بثلاث لغات أجنبية هى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية)، لاستخدامها بالخارج والداخل، ويتم تقديم الخدمة من خلال ديوان عام قطاع مصلحة الأحوال المدنية.

ويتم الاستفادة من خدمة استخراج مصدرات القطاع المختلفة من خلال مركز الخدمة الصوتية (الكول سنتر) عن طريق الاتصال التليفونى سواء من الهواتف الأرضية أو المحمولة بأرقام ( 16582 / 24004400 / 090070999 ) وتحقيق التواصل مع المختصين بغرفة عمليات المركز لإنهاء الخدمات المطلوبة مع توصيلها إلى محال إقامة المواطنين، وسداد قيمتها عقب الاستلام، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات الأمنية وتبسيط إجراءات حصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار دعم قطاعات الخدمات الجماهيرية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.