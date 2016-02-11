أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. الأقمار الصناعية: سد النهضة يخزن 96.320 مليار متر مكعب وليس 76

Google+ Print
كشفت صور الأقمار الصناعية الأخيرة، التى التقطتها لسد النهضة الإثيوبى، أن مساحة بحيرة السد أكبر من الحجم الذى أعلنته إثيوبيا، كما أن كمية المياه التى سيتم تخزينها أكبر من المعلنة.

وأكد الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه تم حساب مساحة البحيرة باستخدام صور القمر الصناعى الأمريكى "land sat 8" وبلغت المساحة الحقيقية 2408 كيلومترات مربعة، وليس كما أعلنت إثيوبيا بأنها لم تتعد 1800 كم 2.

وأضاف "النهرى"، أنه باستخدام القمر تم حساب أقصى سعة تخزينية للسد بالبحيرة، مؤكدا أنه بناءً على مساحة البحيرة ستصل إلى 96.320 مليار متر مكعب، وليس كما أعلن مؤخرا بأنها لم تتعد 76 مليار متر مكعب.

وأشار "النهرى" إلى أن صور القمر الأمريكى الملتقطة فى 29 يناير الماضى اختفت فيها معالم السد تماما لعدم المعالجة الراديومترية التى تؤدى لعدم تباين الدرجات اللونية وتداخلها وعدم وضوحها، بالرغم من أن عدد الدرجات اللونية بالقمر الصناعى الأمريكى تصل إلى 55000 درجة، أى لم تتم عليها عمليات التحسين الراديومترى التى تتواجد عليها باقى الصور التى تلتقط لمعظم دول العالم، موضحا أن نفس الصور تم إجراء المعالجات الراديومترية عليها والتحسين الراديومترى وعمليات الفلترة المتقدمة، وكذلك تم عمل معالجة مكانية بدمج البيانات لتصبح الصورة واضحة المعالم وبدقة عالية باستخدام تقنيات حديثة وتم كشف هذه الحقائق.

22016111294625800231

22016111294625800232

22016111294625800233

22016111294625800234


>- تشكيل 3 لجان فنية ومالية وقانونية لدارسة عقد المكاتب الاستشارى لسد النهضة.. وزراء الرى يواصلون اجتماعاتهم بالخرطوم..وعرض مسودة الاتفاق على اللجان القانونية..تحديد موعد التوقيع فى ختام اجتماعات الوزراء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر