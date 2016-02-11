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ردًا على اتهام «السبكى» لنساء الصعيد بالإنحراف.. «بكرى» يتقدم ببيان عاجل للنواب

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ردًا على اتهام «السبكى» لنساء الصعيد بالإنحراف.. «بكرى» يتقدم ببيان عاجل للنواب ردًا على اتهام «السبكى» لنساء الصعيد بالإنحراف.. «بكرى» يتقدم ببيان عاجل للنواب

 أكد الكاتب الصحفى وعضومجلس النواب “مصطفى بكرى” ،أنه سيتقدم ببيان عاجل للمطالبه بحضور رئيس الوزراء ووزير الإستثمار،لإستجوابهم حول واقعة إتهام المنتج السينمائى تيمور السبكى لنساء الصعيد بالإنحراف الأخلاقى.

بكرى كشف عن ذلك عبر موقع “تويتر”،وكتب ” اين الهيية العامه للاستثمار وأين غرفة صناعة الاعلام من ادعاءات المدعو تامر السبكي في برنامج خيري رمضان واتهامه للمراه الصعيدية بالانحراف الأخلاقي ، انني أتقدم ببيان عاجل الي مجلس النواب يقضي بضرورة حضور رييس الوزراء ووزير الاستثمار لمعرفة الاجراءات التي تم اتخاذها لوضع الضوابط الأخلاقية لعدم التعرض للشرف او العرض ومحاسبة كل من يتعرض باتهام نساء في شرفهن واعراضهن  ، حيث تعرض المدعم تامر السبكي ،في برنامج ممكن للإعلامي خيري رمضان الي اتهام نساء الصعيد بالخيانة محددا اسماء المحافظات بطريقة اثارت غضب ابناء الصعيد وأبناء مصر الشرفاء.”:

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