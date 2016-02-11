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نيابة حلوان تأمر بعرض طفلتين عذبهما والدهما بالكهرباء على الطب الشرعى

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نيابة حلوان تأمر بعرض طفلتين عذبهما والدهما بالكهرباء على الطب الشرعى نيابة حلوان تأمر بعرض طفلتين عذبهما والدهما بالكهرباء على الطب الشرعى
أمر محمد سالمان وكيل نيابة حلوان، بعرض جثة طفلة وشقيقتها على مصلحة الطب الشرعى، بعد تعذيب والدهما لهما عن طريق توصيل سلك كهرباء بجسد الطفلتين.

كان تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر يفيد بوصول طفلة، جثة هامدة إلى المستشفى، وطفلة أخرى بها عدة إصابات، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية أن الطفلة التى توفيت كانت 7 سنوات، بينما شقيقتها المصابة 10 سنوات، كما أوضحت قيام المتهم بالتعدى عليهما بالضرب بالخرطوم، لشكه فى نسب أطفاله.

وأوضح تقرير الكشف الطبى المبدئى، أن سبب وفاة الطفلة المجنى عليها هو تعرضها لكهرباء، وهو الذى أودى بحياتها، وإصابه الثانية بعدة إصابات متفرقة بالجسم، وتحرر محضررقم 1824 جنح حلوان، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365