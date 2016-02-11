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جامعة أسيوط تعلن نجاح عمليتين لزرع الكلى بأيدى فريق طبى مصرى

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جامعة أسيوط تعلن نجاح عمليتين لزرع الكلى بأيدى فريق طبى مصرى جامعة أسيوط تعلن نجاح عمليتين لزرع الكلى بأيدى فريق طبى مصرى
أعلن الدكتور هشام حمودة، مدير مستشفى المسالك البولية بأسيوط الجامعى ورئيس فريق زراع الكلى، عن نجاح إجراء عمليتين جديدتين لزرع الكلى لمريضين من الشباب يبلغ عمر أحدهما 18 سنة والآخر 37 سنة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية .

وأضاف هشام حمودة أن نجاح تلك العمليتين يأتى فى إطار برنامج زرع الكلى المنفذ فى الجامعة والذى بدأ مؤخرا، مضيفا أن تلك العمليتين تمت على أيدى فريق طبى مصرى خالص من أبناء جامعة أسيوط والذى يضم كوادر متميزة ممن تلقوا أعلى مستوى من التدريب فى كبرى جامعات ألمانيا فى هذا التخصص.

وأعرب عن شكره وتقديره لفريق العمل ممن شاركوا فى هذا الإنجاز الطبى وعلى رأسهم فريق أمراض الكلى والتخدير والمعمل وبنك الدم والأشعة ومكافحة العدوى والتمريض وكل من ساهم بجهوده ووقته فى سبيل استمرار نجاح البرنامج من مستشفيات المسالك البولية والراجحى ومعهد جنوب للأورام، مؤكدا حرص جميع المشاركين على مواصلة العمل بالبرنامج وخاصة فى ظل ما توفره إدارة الجامعة من دعم مالى وإدارى لإنجاح البرنامج وهو ما يمثل بارقة لإنقاذ حياة وعلاج كثير من المرضى فى محافظات الصعيد .


>رئيس جامعة أسيوط يلتقى وفد المجلس الثقافى البريطان لبحث سبل التعاون

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