بدء لقاء رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب عن محافظتى الفيوم وبنى سويف

بدأ منذ قليل لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء مجلس النواب، عن محافظتى الفيوم وبنى سويف، وذلك بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وتأتى هذه اللقاءات فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب بهدف التعرف على المشاكل التى تواجه دوائر الأعضاء على مستوى الجمهورية، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتلك المشاكل بما يسهم فى تحسين الظروف والأوضاع المعيشية للمواطنين، هذا بالإضافة إلى استعراض المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى المحافظات المختلفة.

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