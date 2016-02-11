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"الصحة العالمية" تحث النساء بالبعد عن البعوض وممارسة الجنس الآمن لتجنب زيكا

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"الصحة العالمية" تحث النساء بالبعد عن البعوض وممارسة الجنس الآمن لتجنب زيكا "الصحة العالمية" تحث النساء بالبعد عن البعوض وممارسة الجنس الآمن لتجنب زيكا
نصحت منظمة الصحة العالمية النساء فى المناطق التى ينتشر بها فيروس "زيكا" توخى اليقظة لا سيما أثناء فترات الحمل من خلال تجنب البعوض وممارسة الجنس الآمن.

وأصدرت المنظمة توصيات للنساء تتعلق بتشوهات المواليد والمشاكل العصبية الأخرى المرتبطة بالفيروس الذى ينقله البعوض والذى انتقل إلى أكثر من 30 دولة.

لكن المنظمة لم تفرض قيودا تتعلق بالانتقالات وأسدت بدلا من ذلك نصائح إلى النساء باستشارة الطبيب أو السلطات فى حالات السفر.

وقالت المنظمة "ستنجب معظم النساء أطفالا أصحاء بالمناطق المتضررة من فيروس زيكا علما بأن إجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية لا تتوقع بصورة قاطعة وجود حالات تشوهات الأجنة إلا فى الحالات الشديدة".

وأضافت: "على النسوة الراغبات فى إنهاء الحمل بسبب الخوف من ولادة أطفال يعانون من صغر حجم الرأس اللجوء إلى خدمات الإجهاض الآمنة وفقا لمقتضيات القانون".
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