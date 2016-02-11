طبيب فرنسى: محلول "كلورور الماغنسيوم" يمنع اضطراب النوم

أكد البروفسور الفرنسى "فرانسيس أوستاش" المتخصص فى سيكولوجية الجهاز العصبى أن محلول "كلورور الماغنسيوم" يساعد على تحسين عمل الجهاز العصبى ومكافحة حالات تهيج الأعصاب وسرعة الغضب، كما يستخدم لمدة 20 يوما لخفض الإرهاق والتعب.

ونصح البروفيسور الفرنسى بأخذ نصف كوب ماء به هذا المحلول قبل النوم ليلا للحصول على نوم هادئ بلا اضطراب، وذلك عن طريق كيس به 20 جراما من هذا المحلول على لتر ماء ويمكن خلطه بعصير الفاكهة، موضحا أن هذا المحلول اكتشف فى أوائل القرن العشرين من خلال البروفيسور دلبيت، الذى استخدم هذه البودرة لمكافحة الإرهاق.