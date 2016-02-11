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علماء يضعون خريطة طريق خاصة بعمل العقول

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علماء يضعون خريطة طريق خاصة بعمل العقول علماء يضعون خريطة طريق خاصة بعمل العقول
وضع علماء مجموعة من "خرائط الطرق" الخاصة بطريقة عمل العقول، والتى أوضحوا أنها يمكن أن تفسر العادات السلوكية للرجال والسيدات.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هذه الخرائط تظهر أن عقول الرجال ربما تكون أكثر ارتباطا بحيز الإدراك والمهارات الحركية، بينما تربط عقول السيدات أكثر بالتميز فى الذاكرة والإدراك الاجتماعى.

وأشار العلماء إلى أن هذه النتائج تساعد فى إلقاء الضوء على أمراض العقل والعوامل السلوكية التى تتم بشكل أسرع لدى جنس مقارنة بالآخر.

وتتشارك عقولنا فى "نمط" للربط بين المجالات المختلفة، ويرغب الباحثون فى اكتشاف ما إذا كانت هناك أنماط للرجال والنساء والتى قد تفسر السلوك الذى غالبا ما نربطه بالنوع مثل كون الرجال غالبا اكثر قدرة على التعلم وأداء عمل محدد، بينما تعد النساء أكثر قدرة على التمتع بذاكرة أفضل والمهارات المعرفية الاجتماعية.

وشمل البحث 900 من الذكور والإناث تتراوح أعمارهم بين 8 و22 عاما، وخضعت عقلوهم للفحص عبر الأشعة.

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مصر 365