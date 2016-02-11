بعيدا عن الإبرة.. لاصقة جديدة تقيس سكر المرضى وترسل النتيجة بالوايرلس

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أحدث صيحة لقياس مستويات السكر بالدم لدى مرضى الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول دون جعلهم يشعرون بالألم، كما هو الحال مع استخدام جهاز السكر التقليدى، والذى يتم فيه وخز إصبعهم بإبرة للحصول على نقطة دم توضع على شريط لقياس مستويات السكر بها.

الوسيلة التشخيصية الجديدة عبارة عن لاصقة أكبر من حجم قطعة النقود المعدنية بقليل، يبلغ قطرها 3.5 سم، ويتم تثبيتها فى أعلى الذراع، حيث تنغرس شعيرات دقيقة للغاية لا يتجاوز سمكها 3 شعرات بشرية، وتحتوى على مستشعر يقيس مستويات سكر الدم بشكل أوتوماتيكى، وترسل النتيجة لاسلكيا إلى جهاز آخر منفصل باستخدام شبكة الوايرلس.

وأكد التقرير الذى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هذه اللاصقة المبتكرة ستحمى الأطفال الصغار من التعرض بشكل متكرر لوخز الإبر المؤلم والمزعج، لافتاً أنه هذه اللاصقة أصبحت متاحة ولأول مرة على الإطلاق للأطفال الصغار، وتبلغ تكلفة الجهاز القارئ 48 جنيها إسترلينيا، وكما تبلغ تكلفة اللاصقة 48 جنيها إسترلينى أيضاً، ويتم تغييرها كل أسبوعين، أى أن التكلفة خلال الشهر ستبلغ 96 جنيها إسترلينيا.

وأضاف الباحثون أن هذه اللاصقة ستساعد على قياس سكر الدم لدى الأطفال الصغار أثناء الليل دون الحاجة لإيقاظهم، وتمتلك شركة "Abbott" الأمريكية الحق الحصرى فى تصنيع وتسويق هذه اللاصقة الجديدة.