العلاقات الاجتماعية.. طريقة جديدة للوقاية من الإصابة بالزهايمر

أكد البروفيسور الفرنسى "فرانسيس أوستاش" رئيس المجلس العلمى لملاحظة تطور الذاكرة بباريس، أنه يمكن علاج بعض عيوب الذاكرة مثل النسيان الوقتى لبعض الأسماء أو الأفكار وعدم التذكر نهائيا وهو أحد الأمراض المقلقة فى هذا القرن لعدم التوصل حتى الآن لعلاج هذه الحالات، علما بأن الأمراض الناتجة عن تدهور الخلايا العصبية فى المخ تبدأ لفترة عشرات السنين قبل ظهورها عند الكبر لذلك يجب المحافظة على الحاله الإدراكية لتساعد فى تأخير أمراض الزهايمر المرتبط بالسن والوراثة عن طريق الجينات الوراثية.

وأشار البروفيسور أنه للوقاية من التعرض لتدهور الذاكرة يجب مراعاة بعض الأمراض التى يصاب بها الشخص مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الكوليسترول، ومرض السكر، والبدانة، موضحا أنه يجب أن يكون لدى الشخص علاقات اجتماعية ومستوى تعليم مرتفع حتى يساعد على تنشيط الذاكرة وحمايتها من التدهور.