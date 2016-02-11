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صور| محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التعليم العالي

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صور| محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التعليم العالي صور| محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التعليم العالي

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته للمحافظة؛ لحضور أسبوع شباب المدن الجامعية الرابع الذي تنظمه جامعة كفر الشيخ تحت شعار “ بلد الأمن والآمان”، بحضور الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ .

وأنهت الجامعة، استعداداتها لفعاليات أسبوع شباب المدن الجامعية، واستقبلت وفود 18 جامعة تشارك في هذا الأسبوع وتم الانتهاء من تسكينهم بالمدن الجامعية، إضافة إلى وضع الترتيبات النهائية لحفل الافتتاح بحضور عدد من رؤساء الجامعات المشاركة.

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