محكمة إسرئيليه تتهم زوجة «نتنياهو» بالإساءة لمديرمنزلها وتغرمها 43 ألف دولار

أصدرت محكمة عمالية إسرائيليه ،حكمها بإدانة زوجة رئيس الوزراء “نتينياهو “، متهمة إياها بإساءة معاملة مدير منزلها” ميني نافتالي” .

وقضت المحكمة بدفع “سارة ” زوجة نتينياهو ” تعويضا قدره 170 ألف شيكل (43 ألف دولار)،وقالت في حيثيات الحكم إن نوبات العضب التي انتابتها وطلباتها خلقت ظروفا “مسيئة” للموظفين.

يذكر ان هذاهو الإتهام الثانى لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى من العاملين بمنزلها،رغم تأكيدها إنها متحضرة في التعامل مع طاقم الموظفين،ووصفها الإتهامات بالاكاذيب.

ومن جهتها كشفت المحكمة عمالية أن شهادة نافتالي وموظفين آخرين باتهام سارة نتنياهو بالإساءة إليهم تتمتع بمصداقية،مؤكدة وجود “ظروف عمل مسيئة في مقر إقامة رئيس الوزراء كنتيجة لتصرفات زوجة نتنياهو وسلوكها”.