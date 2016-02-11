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مستوطنون يجددون اقتحامهم باحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

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مستوطنون يجددون اقتحامهم باحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال مستوطنون يجددون اقتحامهم باحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

جدد مستوطنون يهود صباح الخميس، اقتحامهم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بفلسطين تحت حراسة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقالت ثناء المقدسية إنه لليوم الخامس على التوالى واصل المستوطنون اقتحامهم لباحات المسجد وسط حراسة من مجموعة من شرطة الاحتلال، موضحة أن المستوطنين نفذوا خلال اقتحام اليوم حركات وجولات متطرفة فى باحات الأقصى.

وأضافت أنه كالعادة تصدى المصلون ومجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير والتهليل الاحتجاجية، مشيرة إلى أن المقتحمين خرجوا سريعا فى الوقت الذى وفرت لهم عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الحراسة والحماية.

وناشدت العالم الإسلامى والعربى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الانتهاكات التى أصبحت شبه يومية لباحات الأقصى، مؤكدة أن إسرائيل تريد التقسيم المكانى والزمانى للأقصى.
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