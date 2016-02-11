برشلونة: نيمار سيجدد

قال كارلس فيلاروبي نائب رئيس برشلونة إن لاعب الفريق نيمار سيجدد عقده الذي ينتهي حاليا في صيف عام 2018.

وزعمت العديد من التقارير احتمالية رحيل الدولي البرازيلي عن البلاوجرانا في ظل المشاكل الدائرة حول انتقاله لبرشلونة من سانتوس إضافة للعروض المالية المغرية.

فوالده أكد أن مانشستر يونايتد مستعدا لدفع 190 مليون يورو للحصول على نيمار.

وقال فيلاروبي لبرنامج كلوب ديلا ميتخانيت الإذاعي الإسباني:"نيمار سيجدد عقده".

وأضاف "سيكون هذا وقتما يريد وفي الوقت الذي يرغب به النادي. نحن على ثقة تامة".

وأتم "هو ملتزم مع الفريق وسعيد وسط زملائه، النادي يمنحه الكثير من السعادة في حياته".