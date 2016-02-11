ضبط سيارة ملاكى بها 94 ألف قرص تامول بكمين كوم أوشيم بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة المحظور تداولها داخل سيارة ملاكى بكمين كوم أوشيم الأمنى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وألقى القبض على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من النقيب دربالة عبد التواب السمالوسى رئيس كمين كوم أوشيم بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى بأنه اثناء تواجد النقيب محمد النجار بخدمته فى الكمين اشتبه فى سيارة ملاكى وباستيقافها تبين أن قائدها يدعى "محمد م ع" عامل عادى وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 94 ألف من أقراص التامول المخدر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة والقبض على قائد السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.