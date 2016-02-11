أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط سيارة ملاكى بها 94 ألف قرص تامول بكمين كوم أوشيم بالفيوم

Google+ Print
ضبط سيارة ملاكى بها 94 ألف قرص تامول بكمين كوم أوشيم بالفيوم ضبط سيارة ملاكى بها 94 ألف قرص تامول بكمين كوم أوشيم بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة المحظور تداولها داخل سيارة ملاكى بكمين كوم أوشيم الأمنى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وألقى القبض على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من النقيب دربالة عبد التواب السمالوسى رئيس كمين كوم أوشيم بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى بأنه اثناء تواجد النقيب محمد النجار بخدمته فى الكمين اشتبه فى سيارة ملاكى وباستيقافها تبين أن قائدها يدعى "محمد م ع" عامل عادى وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 94 ألف من أقراص التامول المخدر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة والقبض على قائد السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365