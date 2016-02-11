محافظ الدقهلية يفتتح فرع للشهر العقارى "بجزيرة الورد"

افتتح المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، فرع مصلحة الشهر العقارى بنادى جزيرة الورد الرياضى، بحضور المستشار عبد الحميد همام رئيس المحكمة الابتدائية بالمنصورة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وطارق عبد الهادى رئيس نادى جزيرة الورد.

وأقيم المبنى على مساحة 200 متر، بتكلفة تقدر بـ 250 ألف جنيه، ويعمل به 5 موظفين رئيس المأمورية وأعضاء قانونيين وإداريين وبه غرفة للحفظ.

وأشاد "إمام" بنادى جزيرة الورد، وقال خلال الافتتاح إنه من الأندية الواعدة على مستوى الجمهورية، ويعد افتتاح مقر للشهر العقارى بالنادى، هو إنجاز للمحافظة.

وأضاف "إمام" إن محافظة الدقهلية تشهر أبرز إنجازاتها، وهو تخصيص لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، وستكون من أجمل مدن العالم وهناك مسابقة عالمية لاختيار تصميم معمارى إنشائى فريد من نوعه لمدينة المنصورة الجديدة.

يذكر أن قرار إنشاء فرع للشهر العقارى، بنادى جزيرة الورد، قد لاقى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بالدقهلية، حيث من المقرر أن يخدم أعضاء النادى فقط، وغير مصرح للمواطنين بدخول النادى أو التعامل مع الفرع، وتشهد فروع الشهر العقارى بمحافظة الدقهلية، زحاما كبيرا من المواطنين طيلة فترة العمل، فى الوقت الذى يرتفع سعر الاشتراك بالنادى ويضم الطبقات الأكثر ثراء بمحافظة الدقهلية، ويبلغ عدد أعضائه 25 ألف عضو.

>



>