بالصور.. محافظ أسوان يلتقى بأعضاء الاتحاد المحلى لنقابات العمال

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان لقاء موسعا مع أعضاء الاتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان برئاسة هلال الدندراوى، وذلك من أجل التعارف وطرح آليات التنسيق والتعاون بين الاتحاد والمحافظة للمساهمة فى إيجاد حلول للمشكلات التى يعانى منها العاملون فى جميع القطاعات الحكومية والخدمية وبالقطاع الخاص .

وأكد محافظ أسوان بأن معظم التحديات التى تعانى منها المحافظة تنحصر فى الشبكات المتهالكة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدم ترفيق مشروعات الإسكان وزيادة معدلات البطالة بجانب ضرورة تطوير منظومة النظافة العامة والتجميل وغيرها من المشكلات الملحة التى تحتاج اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذها.

ولفت المحافظ إلى أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع ومستعد للتواصل مع جميع النقابات العامة بالمحافظة. ومن جانبه أوضح هلال الدندراوى رئيس الإتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان، أن الاتحاد المحلى لنقابات العاملين بأسوان هو الممثل الشرعى للاتحاد العام لنقابات مصر، الذى يتولى الدفاع عن حقوق جميع العاملين بمختلف الصناعات والحرف فى جميع المصالح والهيئات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية، موضحاً بأنه أيضاً من ضمن المسئوليات للاتحاد هو بحث جميع مطالب العمال ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها من خلال التواصل والتنسيق مع القيادات التنفيذية على كافة المستويات بأسوان من أجل تلبية وتحقيق هذه المطالب .

وتابع الدندراوى بأن الاتحاد يضم ممثلين عن 76 نقابة عمالية بأسوان بمختلف مراكزها تمثل 34 ألف عامل بجميع القطاعات بأسوان.

وخلال اللقاء عرض أعضاء الاتحاد رؤيتهم ودورهم فى خدمة عمال أسوان وسياسة الاتحاد فى التواصل مع المسئولين لحل المشكلات التى يعانى منها العاملون، وعلى رأسها مشكلات الصرف الصحى والمياه والإسكان بمختلف مراكز المحافظة والبطالة وتدهور السياحة ونقص العمالة ببعض محطات الرى وقلة عدد المقاعد بقطارات السكك الحديدية المتجهة للوجه البحرى، وخاصة فى فصل الصيف، بالإضافة إلى الحاجة لتعديل مواعيد بعض القطارات فضلاً عن ارتفاع أسعار تذاكر قطارات الـ vip والتى لا تتناسب مع الحالة المعيشية لمعظم أهالى المحافظة.

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