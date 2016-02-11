بالصور.. انقلاب شاحنة فوسفات بطريق قفط القصير وإصابة سائقها

شهد طريق قفط – القصير اليوم الخميس، انقلاب شاحنة محملة بمادة الفوسفات، مما أدى إلى إصابة سائقها، وتم نقل السائق المصاب لمستشفى القصير وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات نجدة البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث انقلاب شاحنة فوسفات تحمل رقم "ط ر أ 2697" بطريق قفط – القصير، وتحديداً بالكيلو 30 محملة بالفوسفات.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الشاحنة "مصطفى أبو الحجاج حسن" 30 سنة ومقيم بقنا، وتم نقل السائق إلى مستشفى القصير المركزى وتراوحت إصابته ما بين خدوش وكدمات، وترفع وحدة مرور القصير الشاحنة من على الطريق لتيسير حركة المرور، وحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.



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