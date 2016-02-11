حبس 3 عاطلين متهمين بخطف شخص لطلب فدية 10 ألاف جنيه بحلوان

أمر المستشار أحمد مجدى مدير نيابة حلوان، اليوم الخميس، بحبس 3 عاطلين متهمين بخطف شخص، وطلب فدية 10 آلاف جنيه بحلوان.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من مواطن، يفيد باختطاف شقيقه واحتجازه داخل شقة بمنطقة حلوان البلد دائرة القسم، وأن الجناة اتصلوا به هاتفيا، مطالبين دفع مبلغ مالى 10 آلاف جنيه مقابل تحرير المجنى عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة .

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإعداد التحريات المناسبة للواقعة، والتى أثبتت صحة البلاغ، وتمكنت من القبض على "م . س"، و"ت . ط"، و"س . س" المتهمين بارتكاب الواقعة، أثناء تسليم شقيق المجنى عليه المبلغ المتفق عليه داخل شقة بحلوان، حيث فوجئ بتقييد شقيقه بالحبال، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها المتقدم.