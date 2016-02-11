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إزالة 160حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركزين فى المنيا

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إزالة 160حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركزين فى المنيا إزالة 160حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركزين فى المنيا
تمكنت حملة مكبرة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 160حالة تعد على مساحة 5 أفدانة و23 قيراطا و20 سهما و580م2 ،بمركزى مغاغة وأبو قرقاص، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء طارق نصر، محافظ المنيا المجهودات التى بُذلت من الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 85 حالة بمركز مغاغة (مجلس قروى طمبدى) بمساحة 3 أفدنة وقيراطين و8 أسهم، وعدد 75حالة بمركز أبو قرقاص( قرية كوم الزهير - وقرية أبوقرقاص البلد ) بمساحة 2 فدان و21 قيراطا و12 سهما و580م2.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها مُكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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مصر 365