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اشتباكات بين مؤيدي الرئيس و معارضيه بالاسكندرية

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اشتباكات بين مؤيدي الرئيس و معارضيه بالاسكندرية اشتباكات بين مؤيدي الرئيس و معارضيه بالاسكندرية

شهدت منطقة مخطه منذ قليل اشتباكات بين مؤيدين ومعارضبن للرئيس محمد مرسي واصيب العديد من المتظاهرين وافراد من جماعة الاخوان عقب تبادل اطلاق الخرطوش , وذلك بعد تحرك مسيرة من المعارضين عقب إنتهاء الخطاب بمشاركة حزب المصريين الاحرار.

وكان العشرات قد خرجوا بمسيرة من امام مسجد القائد ابراهيم بمنطقة محطه الرمل الى منطقة محطه مصر والتي يحتشد فيها المئات من الاخوان لمتابعة خطاب الرئيس محمد مرسي , وعقب وصول المسيرة اطلق عليهم خرطوش واصيب العديد منهم .

وأكد أحمد سمير , المتحدث بأسم المصريين الأحرار بالاسكندرية , ان افراد من جامعة الاخوان قد بادرت بإطلاق الخرطوش علي المتظاهرين وهو ما ادي الى اصابة عدد منهم عقب وصول المسيرة الى منطقة محطه مصر .

فيما اكد شهود عيان ان مجوعة مجهولة قامت بإلقاء القبض علي عدد من المتظاهرين ولم يعلم بعد إنتمائهم لرجال الشرطة او لجماعة الاخوان.

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