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مصادر بالسكة الحديد: سائق قطار بنى سويف فصل "جزرة الهواء" بجهاز التحكم

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مصادر بالسكة الحديد: سائق قطار بنى سويف فصل "جزرة الهواء" بجهاز التحكم مصادر بالسكة الحديد: سائق قطار بنى سويف فصل "جزرة الهواء" بجهاز التحكم
أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن التحقيقات الأولية كشفت قيام سائق قطار رقم 993 المتصادم بالحاجز الخرسانى بمحطة ناصر ببنى سويف، بفصل "جزرة الهواء" الموجودة بجهاز التحكم الآلى للقطار، والمسئولة عن إيقاف القطار آلياً فى حالة تجاوزه للسيمافور "الإشارات".

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن سائق القطار كان مقررا له الوقوف فى محطة ناصر من الأساس، وأن مراقب برج محطة بنى سويف أعطاه أمرا للدخول على سكة التخزين بمحطة ناصر للسماح بمرور القطار رقم 2201 القادم خلفه.

وأضافت المصادر، أن السائق تجاوز السرعة المقررة والمحددة بألا تزيد عن 8 كم/ س أثناء دخول المحطة، سواء على سكة التخزين بها أو للوقوف المقرر له، وهو ما أدى إلى تصادمه بالحاجز الخرسانى بالمحطة وانقلاب العربة الأولى من القطار وإحداث الإصابات بين عشرات الركاب.


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