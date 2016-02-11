مصادر بالسكة الحديد: سائق قطار بنى سويف فصل "جزرة الهواء" بجهاز التحكم

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن التحقيقات الأولية كشفت قيام سائق قطار رقم 993 المتصادم بالحاجز الخرسانى بمحطة ناصر ببنى سويف، بفصل "جزرة الهواء" الموجودة بجهاز التحكم الآلى للقطار، والمسئولة عن إيقاف القطار آلياً فى حالة تجاوزه للسيمافور "الإشارات".

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن سائق القطار كان مقررا له الوقوف فى محطة ناصر من الأساس، وأن مراقب برج محطة بنى سويف أعطاه أمرا للدخول على سكة التخزين بمحطة ناصر للسماح بمرور القطار رقم 2201 القادم خلفه.

وأضافت المصادر، أن السائق تجاوز السرعة المقررة والمحددة بألا تزيد عن 8 كم/ س أثناء دخول المحطة، سواء على سكة التخزين بها أو للوقوف المقرر له، وهو ما أدى إلى تصادمه بالحاجز الخرسانى بالمحطة وانقلاب العربة الأولى من القطار وإحداث الإصابات بين عشرات الركاب.

- بالصور.. أوناش السكك الحديدية ترفع إحدى عربات قطار بنى سويف

>

-المرور: طرق بنى سويف تعمل بكفاءة وحادث القطار لم يُعيق الحركة المرورية

>

-النقل تعلن خروج 49 مصابا من المستشفيات بحادث تصادم قطار بنى سويف

>

-المعاينة الأولية: تجاوز سرعة قطار بنى سويف والسير بخط التخزين سبب الحادث

>

- النقل: 70 مصابا فى انقلاب قطار بنى سويف وخروج 17 من المستشفى

>

- السكة الحديد تحمل سائق قطار بنى سويف مسئولية الحادث لتجاوزه السرعة

>

- وزير النقل يتابع حادث انقلاب قطار بنى سويف.. واستمرار توقف قطارات الصعيد

>

- بالفيديو والصور.. أوناش "السكك الحديدية" تبدأ رفع قطار بنى سويف

>

- بالفيديو والصور. تفاصيل حادث انقلاب قطار بنى سويف.. اصطدم بحاجز خرسانى أدى لسقوط العربة الأولى.. الدفع بـ41 سيارة إسعاف لنقل 71 مصابًا للمستشفيات.. توقف حركة القطارات بخط الصعيد.. الصحة تؤكد: لا وفيات

>

>