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اخماد حريق بمحول كهربائي بالغردقة

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اخماد حريق بمحول كهربائي بالغردقة اخماد حريق بمحول كهربائي بالغردقة

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة من إخماد حريق محدود نشب في محول كهرباء بشارع المدارس، بعد أن التهمت النيران أجزاء كبيرة من محول الكهرباء حيث تم الدفع بعدد 3سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم ابلاغ مسؤولي الكهرباء.

تلقى النقيب خالد نور، مشرف غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أهالي شارع المدارس يفيد نشوب حريق في محول كهربائي بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع​ ​بعدد 3 سيارات من الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق الذي التهم أجزاء كبيرة من المحول الكهربائي وتشير التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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