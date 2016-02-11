برشلونة يحطم رقم جوارديولا ليضرب موعدا مع أخر من هزمه

حطم برشلونة رقمه المميز مع مدربه السابق جوسيب جوارديولا بعد تعادله الأربعاء مع مضيفه فالنسيا بهدف لمثله في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

فبطل أوروبا لم يخسر في آخر 29 مباراة بكل البطولات متخطيا رقمه السابق (28) الذي حققه موسم 2010-2011 مع "بيب".

وسجل البلاوجرانا مع مدربه لويس إنريكي 87 هدفا خلال المباريات الـ29 ولم يستقبل سوى 15 هدفا.

وأحرز ثلاثي الفريق الهجومي 75% من الأهداف الـ87، فسجل لويس سواريز 30 هدفا وليونيل ميسي 18 ونيمار 17.

وكان إشبيلية هو أخر فريق تمكن من الفوز على برشلونة حين هزمه 2-1 أكتوبر الماضي في الدوري.

وسيكون فريق الأندلس هو نفسه منافس برشلونة في نهائي الكأس بعد إقصائه لسيلتا فيجو.