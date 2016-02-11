بيونج يانج تتعهد بترحيل جميع الكوريين الجنوبيين في مجمع «كيسونج»

تعهدت كوريا الشمالية اليوم الخميس بترحيل جميع الكوريين الجنوبيين وتجميد جميع الأصول الكورية الجنوبية في المجمع الصناعي “كيسونج”.

وقالت بيونج يانج – حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – إنها ستسحب أيضا جميع عمالها من مجمع “كيسونج” الكائن على الحدود المتوترة، وذلك ردا على تعليق كوريا الجنوبية لجميع العمليات بالمجمع.

واعتبرت كوريا الشمالية تعليق كوريا الجنوبية للعمليات في مجمع “كيسونج” الصناعي بمثابة إعلان خطير للحرب.

وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت بالفعل منذ ساعات تعليق العمل بمجمع “كيسونج” الصناعي المشترك في كوريا الشمالية، حيث أكدت وزارة الوحدة في سول أن هذه الخطوة جاءت كجزء من إجراءات صارمة تتخذها البلاد ضد التجربة النووية الكورية الشمالية التي أجريت في 6 يناير الماضي وإطلاق بيونج يانج لصاروخ طويل المدى أوائل الإسبوع الجاري.

ويعتبر تعليق العمل بالمجمع من أشد الإجراءات التي تتخذها سول .. حيث أن هذا الإجراء يمنع مصدر رسمي متبقي لكسب العملة الصعبة لكوريا الشمالية.

يشار إلى أن 124 شركة كورية تعمل في المنطقة التي تبعد حوالي 50 كيلومترا شمال غرب سول لتوظيف أكثر من 54 ألف عامل كوري شمالي لإنتاج السلع التي تستدعي وجود عمالة مكثفة مثل الملابس والأواني.