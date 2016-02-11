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وزير الرى يلتقى نظيره الأثيوبى بالخرطوم وجولة جديدة للمفاوضات بأديس أبابا

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وزير الرى يلتقى نظيره الأثيوبى بالخرطوم وجولة جديدة للمفاوضات بأديس أبابا وزير الرى يلتقى نظيره الأثيوبى بالخرطوم وجولة جديدة للمفاوضات بأديس أبابا
التقى الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري؛ نظيره الاثيوبي موتو باداسا ؛ صباح اليوم الخميس لبحث التقدم في الجولة الحالية من المفاوضات الفنية للمسار الفني والمالي والقانوني لسد النهضة وذلك على هامش لقاءات اللجنة الوطنية الثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

فيما واصلت اللجان الثلاثية الوطنية للدول الثلاث ، والسودان وأثيوبيا ، إعداد التصور النهائي للعروض الفنية والمالية والقانونية تمهيدا لعرضه على وزراء الدول الثلاث في ختام جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الخرطوم.

وقالت مصادر سودانية، في تصريحات اليوم ،إنه لم يتم تحديد موعد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بى ار ال وارتيليا .

وأضافت المصادر أنه يجرى التباحث بين الدول الثلاث بشأن تحديد موعد توقيع العقود الفنية مع المكتبين ، متوقعة أن يتم ذلك فى جولة المفاوضات المقبلة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

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