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حبس عاطل لسرقته الدراجات البخارية وحيازة الهيروين فى المقطم 4 أيام

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حبس عاطل لسرقته الدراجات البخارية وحيازة الهيروين فى المقطم 4 أيام حبس عاطل لسرقته الدراجات البخارية وحيازة الهيروين فى المقطم 4 أيام
قرر محمد مصطفى مدير نيابة المقطم، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية فى المقطم، وحيازته كمية من مسحوق الهيروين.

كان اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن النقيب مصطفى منصور الطويل الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبته القوة المرافقة بمعاونة الأهالى من ضبط "محمد محسن"، عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 6 جرامات، أثناء استقلاله دراجة بخارية تحمل أرقام "ط ى ف 624 "، ملك "رامى رمضان" صاحب محل.

بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة بأسلوب "كسر الكونتاك"، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1117 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365