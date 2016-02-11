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ضبط صاحب بار بالغردقة بحوزته ربع كيلو حشيش

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ضبط صاحب بار بالغردقة بحوزته ربع كيلو حشيش ضبط صاحب بار بالغردقة بحوزته ربع كيلو حشيش
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مباحث ثان الغردقة، من ضبط صاحب "بار" يتاجر فى المواد المخدرة وضبط بحوزته طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد ورود معلومات إلى الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث قسم ثان الغردقة، مفادها قيام صاحب بار بمنطقة الدهار بالغردقة بالاتجار فى المخدرات.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيب على عبد المحسن معاون المباحث من مداهمة البار، وضبط "م. م" صاحب البار بحوزته طربة حشيش تزن 300 جرام ومبلغ مالى وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على زمة التحقيق.

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مصر 365