القبض على موظف وعاطل بحيازتهما كمية من الهيروين فى مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على موظف وعاطل لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة زهراء مدينة نصر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمنطقة زهراء مدينة نصر، حيث تمكنوا من ضبط "محمود.ن.29 سنة" موظف بإدارة المواد البشرية ومقيم بمنطقة الوايلى، و"أحمد.م.43 سنة" عاطل ومقيم دائرة قسم الظاهر، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات حال استقلالهما السيارة رقم ص ل ط 619 ماركة هوندا حمراء اللون ملك المتهم الأول، وبحوزته كارنيه منسوب صدوره للنيابة العامة ببياناته مدون بالمهنة عضو نيابة عامة "مزور"، وعثر بداخل السيارة على كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

بمناقشتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف الأول بحيازته الكارنيه المضبوط بقصد تسهيل مروره من الأكمنة المرورية، تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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