بالصور.. ركاب قطار بنى سويف يروون لـ"اليوم السابع" لحظات الموت

لحظات رعب عاشها ركاب القطار 993 المميز القادم من الأقصر والمتجه للقاهرة، والذى انقلب عند مزلقان مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، اليوم السابع التقت المصابين.

فى البداية يقول سعيد أحمد من مركز أبوتشت، إن القطار خرج من محطة بنى سويف بسرعة فائقة، وفوجئنا بارتطام كبير، وحدث هياج بين الركاب، وبعضهم قفز من القطار خشيت اشتعاله.

وأضاف سعيد "الناس اتقلبت على بعضها وناس وقعت كتير، سمعنا صوت فرملة كبيرة، وعرفنا بعدها أن القطار كان داخل التخزين، بس تخزين إزاى وهو داخل بالسرعة دى".

وأضاف أحمد ربيع عبدالله "أنا راكب من سوهاج ، وبعد بنى سويف سمعنا صوت جامد، الناس افتكرت إن فيه قنبلة، ولما نزلنا لقينا أول عربية والجرار خارج القضبان".

وقال محمد أحمد 56 سنة، من المنيا، أحد ركاب القطار، إن القطار عقب خروجه من محطة محافظة بنى سويف كان يسير بسرعة فائقة، وفوجئنا بحدوث ارتطام شديد وفوجئنا بعدها بانقلاب الجرار والعربة الأولى من القطار.

وأضاف محمود حسين، 27 سنة، من المنيا عامل فى مزرعة بالشرقية وأحد ركاب القطار، أن سرعة القطار أدت إلى خروج الجرار والعربة الأولى وارتطامهما بصخرة كبيرة قبل اصتدامه بمسجد ناصر المتواجد على حافة القضبان.

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