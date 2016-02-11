أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. ركاب قطار بنى سويف يروون لـ"اليوم السابع" لحظات الموت

Google+ Print
بالصور.. ركاب قطار بنى سويف يروون لـ"اليوم السابع" لحظات الموت بالصور.. ركاب قطار بنى سويف يروون لـ"اليوم السابع" لحظات الموت
لحظات رعب عاشها ركاب القطار 993 المميز القادم من الأقصر والمتجه للقاهرة، والذى انقلب عند مزلقان مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، اليوم السابع التقت المصابين.

فى البداية يقول سعيد أحمد من مركز أبوتشت، إن القطار خرج من محطة بنى سويف بسرعة فائقة، وفوجئنا بارتطام كبير، وحدث هياج بين الركاب، وبعضهم قفز من القطار خشيت اشتعاله.

وأضاف سعيد "الناس اتقلبت على بعضها وناس وقعت كتير، سمعنا صوت فرملة كبيرة، وعرفنا بعدها أن القطار كان داخل التخزين، بس تخزين إزاى وهو داخل بالسرعة دى".

وأضاف أحمد ربيع عبدالله "أنا راكب من سوهاج ، وبعد بنى سويف سمعنا صوت جامد، الناس افتكرت إن فيه قنبلة، ولما نزلنا لقينا أول عربية والجرار خارج القضبان".

وقال محمد أحمد 56 سنة، من المنيا، أحد ركاب القطار، إن القطار عقب خروجه من محطة محافظة بنى سويف كان يسير بسرعة فائقة، وفوجئنا بحدوث ارتطام شديد وفوجئنا بعدها بانقلاب الجرار والعربة الأولى من القطار.

وأضاف محمود حسين، 27 سنة، من المنيا عامل فى مزرعة بالشرقية وأحد ركاب القطار، أن سرعة القطار أدت إلى خروج الجرار والعربة الأولى وارتطامهما بصخرة كبيرة قبل اصتدامه بمسجد ناصر المتواجد على حافة القضبان.

ركاب-قطار-بنى-سويف-(1)

ركاب-قطار-بنى-سويف-(2)

ركاب-قطار-بنى-سويف-(3)

ركاب-قطار-بنى-سويف-(4)

ركاب-قطار-بنى-سويف-(5)

- بالصور.. أوناش السكك الحديدية ترفع إحدى عربات قطار بنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365