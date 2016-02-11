وزير النقل: نحتاج 5 مليارات جنيه للقضاء على حوادث الطرق والقطارات

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إننا بحاجة إلى 5 مليارات جنيه لاستكمال مشروعات النقل، والقضاء على مشاكل حوادث الطرق، متابعا: "بعد 4 سنوات سيكون لدينا سكة حديد بمواصفات عالمية".

وأضاف الجيوشى خلال لقاء معه من موقع الحادث مع فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس، أنه لا توجد وفيات بحادث قطار بنى سويف، وأن معظم المصابين خرجوا من المستشفى، مشيرا إلى أن مسئولية الحادث تنحصر بين سببين "برج المراقبة والسائق".

وأشار إلى أن عمل الخط سيعود خلال ساعة، مؤكدا أنه لا توجد حاليا معايير للسلامة، معترفا بأننا ورثنا ميراثا ثقيلا فى إهمال السكة الحديد منذ 30 سنة، ونعمل على تحسين الأوضاع الحالية ومطلوب من المستثمريين المصريين الاستثمار فى بلدهم، لشجيع الأجانب الذين سبقوهم.