أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجيوشى يعتذر للمصابين عن حادث قطار بنى سويف.. ويؤكد: نعمل على إصلاح الأخطاء

Google+ Print
الجيوشى يعتذر للمصابين عن حادث قطار بنى سويف.. ويؤكد: نعمل على إصلاح الأخطاء الجيوشى يعتذر للمصابين عن حادث قطار بنى سويف.. ويؤكد: نعمل على إصلاح الأخطاء
اعتذر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل للمصابين فى حادث قطار بنى سويف المقيمين بمستشفى بنى سويف العام، قائلا: "أنا وزير النقل إحنا المتسببين فى الحادث بنعتذر وأنا بقدم اعتذارى بشكل شخصى، وهنصلح الأخطاء الموجودة وإحنا بنصرف على الإصلاح".

فيما رد أحد المصابين "مجند" على الوزير: "ده نصيب الحمد لله".. "والوزير: "أنت إن شاء الله نصيبك أحسن من كده".

وأكد وزير النقل للمصابين فى تصريحات له خلال زيارته مصابى حادث قطار بنى سويف بالمستشفى اليوم الخميس، أن الوزارة متكفلة بعلاج المصابين بالكامل وسيتلقون كامل الاهتمام".


>- بالصور.. أوناش السكك الحديدية ترفع إحدى عربات قطار بنى سويف
>

-المرور: طرق بنى سويف تعمل بكفاءة وحادث القطار لم يُعيق الحركة المرورية
>

-النقل تعلن خروج 49 مصابا من المستشفيات بحادث تصادم قطار بنى سويف
>

-المعاينة الأولية: تجاوز سرعة قطار بنى سويف والسير بخط التخزين سبب الحادث
>

- النقل: 70 مصابا فى انقلاب قطار بنى سويف وخروج 17 من المستشفى
>

- السكة الحديد تحمل سائق قطار بنى سويف مسئولية الحادث لتجاوزه السرعة
>

- وزير النقل يتابع حادث انقلاب قطار بنى سويف.. واستمرار توقف قطارات الصعيد
>

- بالفيديو والصور.. أوناش "السكك الحديدية" تبدأ رفع قطار بنى سويف
>

- بالفيديو والصور. تفاصيل حادث انقلاب قطار بنى سويف.. اصطدم بحاجز خرسانى أدى لسقوط العربة الأولى.. الدفع بـ41 سيارة إسعاف لنقل 71 مصابًا للمستشفيات.. توقف حركة القطارات بخط الصعيد.. الصحة تؤكد: لا وفيات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير