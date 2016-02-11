الجيوشى يعتذر للمصابين عن حادث قطار بنى سويف.. ويؤكد: نعمل على إصلاح الأخطاء

اعتذر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل للمصابين فى حادث قطار بنى سويف المقيمين بمستشفى بنى سويف العام، قائلا: "أنا وزير النقل إحنا المتسببين فى الحادث بنعتذر وأنا بقدم اعتذارى بشكل شخصى، وهنصلح الأخطاء الموجودة وإحنا بنصرف على الإصلاح".

فيما رد أحد المصابين "مجند" على الوزير: "ده نصيب الحمد لله".. "والوزير: "أنت إن شاء الله نصيبك أحسن من كده".

وأكد وزير النقل للمصابين فى تصريحات له خلال زيارته مصابى حادث قطار بنى سويف بالمستشفى اليوم الخميس، أن الوزارة متكفلة بعلاج المصابين بالكامل وسيتلقون كامل الاهتمام".

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