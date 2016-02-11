وزير الزراعة: خطة لإعادة هيكلة وزارة الزراعة تتضمن 13 برنامجا حتى 3030

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك خطة لإعادة هيكلة وزارة الزراعة، وأن الهدف من ذلك تطوير وتحسين الأداء وكفاءة العمل وتنمية قطاع الزراعة بشكل مستديم، فضلا عن تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر بحلول 2030، بحيث تكون قادرة على استيعاب النمو السريع للسكان وما يترتب على ذلك من تزايد الاحتياجات الغذائية.

وأضاف فايد فى بيان صحفى اليوم، أن خطة ورؤية وزارة الزراعة ، تتضمن 13 برنامجا تشمل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف جديدة محسنة عالية الجودة، وخطة تطوير الرى الحقلى، وزراعة القمح بنظام المصاطب، وتحسين التربة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية والثروات الحيوانية والـداجنة والسمكية، بالإضافة إلى تطوير التصنيع الزراعى واستخدام التقنيات الحديثة فى التنمية الزراعية والرى.

وأشار فايد الى أن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعى تتضمن أيضا إصلاح الأطر التشريعية، وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص فى مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تدعيم قدرات صغار المزارعين.

وأكد فايد أنه سيتم استغلال كافة الإمكانيات التى يتمتع بها القطاع الزراعى فى مصر والنهوض به لتحقيق الأمن الغذائى، فضلا عن مواصلة العمل على النهوض بأوضاع الفلاح المصرى وتحديث أساليب الزراعة والرى الحقلى وتوفير الأصناف الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج.

وأشار فايد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفه بضرورة الاهتمام بمشروعات التصنيع الزراعى وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة لإكسابها قيمة مضافة بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة.

وفيما يخص شحنة القمح المستوردة والتى تم رفضها مؤخرا، قال وزير الزراعة أن الرئيس السيسى أكد رفضه دخول شحنات أى سلع غذائية لا تستوفى المعايير العالمية والمواصفات القياسية المصرية، وذلك لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، مشدداً على ضرورة مراعاة معايير الجودة فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية أو بالنسبة لشحنات المنتجات الغذائية والزراعية.