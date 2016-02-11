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باريس سان جيرمان يجدد عقد مدربه حتى 2018

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باريس سان جيرمان يجدد عقد مدربه حتى 2018 باريس سان جيرمان يجدد عقد مدربه حتى 2018

تحدث أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي عن "سعادته الشخصية" عقب فوز فريقه أمام الزمالك في قمة الدوري.

الأهلي فاز على الزمالك بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري. في لقاء شهد تألق حجازي في خط الدفاع.

وقال أحمد حجازي لـFilGoal.com: "على المستوى الشخصي أشعر بسعادة كبيرة بعد الفوز على الزمالك".

وأوضح "لم أخسر أمام الزمالك، لقد شاركت مرتين مع الأهلي في القمة، في لقاء السوبر ولقاء الدوري وحققنا الانتصار وأتمنى الاستمرار على ذلك وتحقيق الألقاب".

وأكمل حديثه قائلا: "لعبنا على تحقيق الانتصار منذ البداية من أجل توسيع الفارق مع الزمالك. ونحن سعداء لأننا فعلنا ذلك".

صفحة وانتهت

وأشار حجازي إلى أن "المباراة صفحة وانتهت".

وتابع "أغلقنا صفحة القمة الآن. وكل تركيزنا ينصب على المباريات المقبلة للفريق".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "الدوري ما زال طويلا".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة بفارق 7 نقاط عن الوصيف الزمالك ومصر للمقاصة.

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