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سقوط عاطل بحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

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سقوط عاطل بحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية سقوط عاطل بحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط عاطل بحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش .

وكانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام "إبراهيم.ع " 55 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة كرموز بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد "45" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 5،250 كجم" ومبلغ 80 جنيهاً - وهاتف محمول أثناء استقلاله السيارة رقم 5798 "أجرة" بشارع الترعة المردومة دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة فى ترويج المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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