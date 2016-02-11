إصابة 6 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

أصيب 6 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازى" بمحور الليثى بمدينة بنغازى بليبيا.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فاديا البرغثى، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 6 جرحى جراء الاشتباكات بمحور بوعطنى، لافتة إلى أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

وأضافت البرغثى أن الإسعافات الأولية قدمت للجرحى غادر المستشفى اثنان وهناك 4 جنود تحت الرعاية الطبية.

وتشهد مدينة بنغازى قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

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