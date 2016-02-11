أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 6 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

Google+ Print
إصابة 6 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى إصابة 6 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

أصيب 6 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازى" بمحور الليثى بمدينة بنغازى بليبيا.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فاديا البرغثى، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 6 جرحى جراء الاشتباكات بمحور بوعطنى، لافتة إلى أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

وأضافت البرغثى أن الإسعافات الأولية قدمت للجرحى غادر المستشفى اثنان وهناك 4 جنود تحت الرعاية الطبية.

وتشهد مدينة بنغازى قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365