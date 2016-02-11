يونيسيف: 1.3مليون طفل يمنى يعانون من سوء التغذية جراء الحرب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 1.3 مليون طفل يمنى يعانون من سوء تغذية حاد جراء الحرب فى اليمن المستمرة منذ مارس الماضى.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى الخميس، عن المتحدث باسم "يونيسيف" فى صنعاء محمد الساعدى قوله أن مئات المراكز العلاجية توقفت عن العمل بسبب معوقات كثيرة.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فقد شهد الاقتصاد اليمنى تقلصا بنسبة 35 فى المائة فى عام 2015، ونزح نحو مليونين و400 ألف شخص عن منازلهم إلى أماكن أكثر أمنا.

وحذرت المنظمة مرارا من أن الوضع الأمنى والاقتصادى فى اليمن يعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، ويشكل خطرا على السكان فى مختلف أنحاء البلاد وعلى الأطفال بشكل خاص.

ومن جهته، قال أحمد حسين، والد أحد الأطفال الذين يتلقون العلاج فى أحد المراكز الطبية فى صنعاء، أن الحصار الذى تشهده البلاد أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة أعداد الذين يعانون من سوء التغذية.

من ناحية أخرى سيطرت وحدات من الجيش والمقاومة اليمنية على قمة جبل سحر الاستراتيجية المطلة على معسكر "فرضة نهم" شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك عقب معارك أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين بينهم أربعة قناصين.

وأوضح المصدر- فى تصريح نقله المركز الإعلامى للمقاومة فى إقليم ازال- أن جبل سحر يطل على معسكر "فرضة نهم" من الناحية الجنوبية الشرقية، وبذلك بات الموقع العسكرى الذى يتمركز فيه الحوثيون مكشوفا لقوات الجيش، مشيرا إلى أن طائرات دول التحالف العربى قصفت مواقع للمليشيات وتعزيزات للمليشيات فى محيط المعسكر، فى الوقت الذى أصبحت فيه قوات الجيش والمقاومة على بوابة المعسكر وتنتظر وصول فرق وآليات نزع الألغام لإزالة الألغام من محيط المعسكر وداخله لاستكمال السيطرة عليه.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المتواجدين من المليشيات فى المعسكر فروا منه وتمركزوا فى إحدى التباب المطلة على المعسكر، وتقوم مدفعية الجيش والطائرات باستهدافهم.

وفى سياق متصل، شهدت جبهات القتال فى مدينة تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة ومليشيات الحوثيين وصالح، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه طائرات دول التحالف العربى بقصف مواقعهم فى المدينة.

وأكدت مصادر المقاومة أن القوات المشتركة استطاعت التقدم فى منطقة الاقروض التابعة لمديرية المسراخ جنوب شرق مدينة تعز ومنطقة الأحياد التى دفعت إليها المليشيات بتعزيزات لوقف تقدم القوات، وقامت قوات المليشيات بقصف مواقع قوات الجيش والمقاومة ومنازل المواطنين فى الأحياء السكنية، مما أدى إلى إصابة 16 مدنيا منهم 4 أطفال، كما قطعت عناصر المليشيات الطريق الرابط بين قرى صبر المرادم ومدينة تعز ما أدى إلى وقف الحركة تماما.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن طائرات التحالف قصفت مواقع المليشيات فى أماكن متفرقة فى المدينة، وتركز القصف على مدينة المخا الساحلية غرب تعز ومنطقة الضباب غرب المدينة، موضحا أن معارك الأمس وقصف الطائرات أدى إلى مقتل 18 من عناصر المليشيات المسلحة.