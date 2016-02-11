نبيل العربى يتوجه لألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ الدولى للأمن

غادر صباح الخميس، مطار القاهرة الدولى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى متوجها إلى ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية على رحلة مصر للطيران للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ الدولى للأمن المقرر ن تبدأ أعماله فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يشارك فى أهم مؤتمر دولى غير رسمى للشئون الأمنية أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة ونحو 60 وزير خارجية ودفاع حيث تهيمن الأزمة السورية على المؤتمر.

ويعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا تشاوريا الأحد المقبل على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دول الإمارات العربية المتحدة بحضور الدكتور العربى لمناقشة مجمل التطورات الراهنة فى المنطقة والإعداد للقمة العربية المقررة يومى 29 و30 مارس القادم فى مدينة مراكش المغربية.

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