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إحتفالا بعيد الحب.. فرقة أوبرا القاهرة تحيى حفلين بمسرح الجمهورية الأسبوع المقبل

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إحتفالا بعيد الحب.. فرقة أوبرا القاهرة تحيى حفلين بمسرح الجمهورية الأسبوع المقبل إحتفالا بعيد الحب.. فرقة أوبرا القاهرة تحيى حفلين بمسرح الجمهورية الأسبوع المقبل

إحتفالا بعيد الحب تقيم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى د. ايمان مصطفى  حفلان يقاما تحت عنوان “حب للابد”،وذلك فى الثامنة مساء يومى السبت والاحد 13 ، 14 فبراير على مسرح الجمهورية.

  الحفلين من اخراج حازم رشدى ،وتقدم بهما الفرقة بمشاركة عازفة البيانو ميديا اورموتسادزى ،مختارات من الاغانى العالمية ،ويصاحبها مشاهد تعبيرية لفرقة باليه اوبرا القاهرة .

ومن الأغانى المقرر تقديمها، الشاي لاثنين لـ فنسنت يومانس ، يطير بي إلى القمر لـ بارت هوارد ، طريقي لـ كلود فرانسوا ، أنا لا املك شيئاً لـ كارلو دونيدا ، اذا احببتك – تسلق كل جبل لـ ريتشارد رودجرز ، احبك جداً لـ دون ماكلين ، غرباء في الليل لـ بيرت كيمبفيرت ، هل .. هل .. هل لـ جورج جيرشوين ، اعود الى سورينتو لـ ارنستو دي كورتيس ، وحيداً لـ إدواردو دي كابوا ، وداع نابولى لـ تيودورو كوتراو وصيف الحب لـ لـ سيزر اندريا .

 ويؤديها نجوم الفرقة ايمان مصطفى ، داليا فاروق ، منى رفلة ، جولى فيظى ، وليد كريم ، جيهان فايد ، الهامى امين ، هشام الجندى ، امينة خيرت ، تامر توفيق ، نورستا المرغنى ، ليلى ابراهيم ، مصطفى محمد وعبد الوهاب السيد .

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