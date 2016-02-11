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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بسوهاج‎

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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بسوهاج‎ إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بسوهاج‎

أرشيفية

أصيب 4 أشخاص، في مشاجرة بسبب خلافات بين سائق توك توك ومحامي، بمركز طهطا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من قسم شرطة طهطا بوقوع مشاجرة بناحية ساحل طهطا، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من  طرف أول “أحمد محمد عبد المتجلي 20 سنة سائق توك توك، أمال السيد حسن إبراهيم 55 سنة ربة المنزل – مصابين ” بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “، بدور محمد عبد المتجلي 30 سنة ربة المنزل”، وبين طرف ثان كل من “ممدوح مرعي محمد محمود 42 سنة محامي،شادي ممدوح مرعي محمد 12 سنة طالب – مصابين ” بجروح وكدمات متفرقة بالجسم”

واتهم الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والإستيلاء علي مبلغ مالي وبعض المصوغات الذهبية، بينما اتهم الطرف الأول بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما والإستيلاء علي بعض الأوراق من مكتب الأول.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1141 جنح القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة.

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