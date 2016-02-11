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صور| وزير النقل يزور مصابي حادث قطار بني سويف

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صور| وزير النقل يزور مصابي حادث قطار بني سويف صور| وزير النقل يزور مصابي حادث قطار بني سويف

زار وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي، منذ قليل، مصابي حادث قطار بني سويف في كافة مستشفيات المحافظة.

كما تفقد الجيوشي، يصاحبه مسئولي الوزراة وعلى رأسهم مستشار الوزير للسكك الحديدية ورئيس الهيئة أحمد حامد، موقع الحادث للإشراف على رفع آثاره لتشغيل خط السكة.

وتلقت وزارة النقل، بلاغًا في الساعة 2 فجرًا من محطة المنيا المبدئي أنه حال نزول قطار ٩٩٣ اكسبريس الأقصر القاهرة على سكة النفادي بمحطة ناصر بين بنى سويف والواسطى للسماح بمرور قطار ٢٢٠١ أسيوط / القاهرة تلاحظ تجاوز السائق سيمافور قيام النفادي النازل، أدى إلى مراقبة الجرار وخروجه على التصادم وسقوط السبنسه والعربة التي خلفها على السكة وقفل الخطوط طالع نازل.

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