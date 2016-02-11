مطار شرم الشيخ يستقبل 1050 سائحا على متن 9 رحلات دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الخميس 9 رحلات دولية على متنها 1050 سائحا من مختلف الجنسيات.

أكد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت 31% والعامة 27%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلات دولية طيران على متنها 1050سائحا من مختلف الجنسيات و16 رحلة داخلية على متنها 964سائحا مصريا بإجمالى 2014سائحا وغادر مطار شرم الشيخ 1908سائحين من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 278 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة كما غادر المنفذ 195 سائحا.