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محافظ الغربية يتفقد مدينة السنطة ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية

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محافظ الغربية يتفقد مدينة السنطة ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية محافظ الغربية يتفقد مدينة السنطة ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية
بدأ منذ قليل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فى جولة ميدانية بمدينة السنطة، لتفقد المنشآت الحكومية، والاطمئنان على مدى الخدمة المقدمة للمواطنين، كأول زيارة ميدانية له فى مركز ومدينة السنطة، منذ توليه مهام المحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة، افتتاح مستودع الغاز بمدينة السنطة، وافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب، للتعليم الأساسى، وافتتاح مبنى الوحدة الصحية، وتفقد مشروعك بالوحدة المحلية، وتفقد مركز الشباب والملعب الرياضى.

كما يتفقد المحافظ أعمال التطوير فى حديقة الطفل أمام مجمع المدارس بالسنطة، ومنطقة مجمع المدارس ومحطة مياه المرشحة والصرف الصحى ومستشفى السنطة المركزى ومجلس المدينة، وافتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد.

وأعلن المحافظ عن عقد اجتماع مجلس تنفيذى المدينة برئاسته فى حضور رئيس المدينة، ونواب الدائرة، محمد بدراوى عوض، وفتحى ندا والاستماع إلى مشكلات المدينة والعمل على حلها فورا.
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