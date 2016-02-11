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بالصور..تدشين مهرجان الفنون التشكيلية لمشروع تجميل أسوار المدارس بالعاشر

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بالصور..تدشين مهرجان الفنون التشكيلية لمشروع تجميل أسوار المدارس بالعاشر بالصور..تدشين مهرجان الفنون التشكيلية لمشروع تجميل أسوار المدارس بالعاشر
دشنت الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، مهرجان الفنون التشكيلية بإطلاق مشروع تجميل أسوار مدارس مدينة العاشر من رمضان، والذى ينفذه فريق الفنون التشكيلية بنادى العلوم بقيادة الفنان أيمن الجوهرى مشرف عام قسم الفنون التشكيلية بالنادى.

وقام فريق الفنون بنادى العلوم بقيادة غادة السيد نعمة الله مدير عام النادى بالبدء فى مشروع تجميل أسوار المدارس بالعاشر من رمضان، والتى يصل عددها إلى 147 مدرسة، وافتتح محمد على مدير الإدارة التعليمية بالعاشر مشروع تجميل سور مبنى الإدارة التعليمية، وسور نادى العلوم وستتوالى بعد ذلك تجميل باقى أسوار المدارس بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

ثم أقيمت احتفالية للمهرجان على مسرح نادى العلوم بعرض اللوحات الفنية لفريق الفنون التشكيلية بنادى العلوم، وتخلل الحفل فقرات فنية متميزة ثم تكريم فريق الفنون التشكيلية بنادى العلوم.

جدير بالذكر أنه حضر الاحتفالية قيادات مدينة العاشر ومحمد على مدير الإدارة التعليمية والعميد محمد عبد الحميد بدر الدين رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وعدد من الفنانين التشكيليين فى مقدمتهم الفنان التشكيلى المعروف المهندس ياسر الجبيلي وهشام محمد سرايا موجه عام التربية الفنية بالمديرية وعدد من أساتذة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وأحمد حسان رئيس مجلس إدارة نادى الصفوة، وعدد من شخصيات الإدارة التعليمية، بينهم محمد على متولى مدير عام الإدارة والمهندس أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس الخطيب الخاصة، وعدد من الشخصيات الأخرى من مدينة العاشر من رمضان.

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (1)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (2)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (3)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (4)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (5)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (6)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (7)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (8)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (9)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (10)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (11)

مهرجان الفنون التشكيلية بالعاشر من رمضان (12)
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