مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بسوهاج‎

لقي شخصين مصرعهم وأصيب 3 أخرين في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينه بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة المدعو أحمد كمال جمعه، 30 سنة، سائق، ويقيم المنشأة الصغيرة القوصية بأسيوط ، السيارة رقم 55666 نقل سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كلًا من قائد السيارة، أشرف عبد المنعم همام، 38 سنة، عامل، تم نقلهما لمشرحة المستشفي العام، وإصابة كل من أحمد فرغلي أحمد، 27 سنة، عامل، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، وإبراهيم عبد المنعم كمال، 16 سنة، عامل، بكسر بالقدم اليمنى وجروح متفرقة بالجسم، محمد كمال ذكي، 28 سنة، عامل، بكسر بالذراع الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون دائرة مركز القوصية بأسيوط .

جـــاري ســـؤال المصــابين فــور إمكانيـــة ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 370 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.