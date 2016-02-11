تحويلات مرورية بوسط البلد لمدة 15 يوما لوجود أعمال الحفر بشارع 26 يوليو

أفادت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أنه بمناسبة البدء فى المرحلة الثانية من أعمال تحويل خط مياه بتقاطع شارع 26 يوليو والجلاء حتى تقاطع شارع 26 يوليو مع شارع الصحافة من ناحية الجلاء على مدار الـ 24 ساعة تقرر القيام ببعض التحويلات المرورية، حيث إن القادم من الكورنيش إلى شارع الجلاء يسلك محور 26يوليو حتى تقاطعه مع شارع الصحافة يسارا فيمينا مرة أخرى.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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